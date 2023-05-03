До ноября следующего года в Татарстане появится шесть новых ФАПов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане до 30 ноября 2024 года построят шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Стоимость работ оценивается в 48,8 млн рублей, часть из которых выделят из федерального, а часть — из регионального бюджета.

Уточняется, что новые медучреждения появятся в шести районах республики:

Азнакаевский район, деревня Муслюмово — ФАП ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница» (7,4 млн рублей);

Нижнекамский район, деревня Нариман — ФАП, ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница» (7,4 млн рублей);

Чистопольский район, деревня Верхняя Кондрата — ФАП, ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница» (7,4 млн рублей);

Актанышский район, село Татарские Ямалы — ФАП, ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница» (8,8 млн рублей);

Кукморский район, село Адаево — ФАП, ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница» (8,8 млн рублей);

Рыбно-Слободской район, село Урахча — ФАП, ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница» (8,8 млн рублей).

В перечень работ, которые подрядчику предстоит выполнять на протяжении почти 2 лет, войдут следующие пункты: устройство инженерных сетей (канализация, вентиляция, водо- и электроснабжение), установка свай и разработка комплексных инженерных решений. Согласно проектной документации, часть из этих задач будет выполнена уже в этом году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале этого года власти Татарстана выделили более 200 млн рублей на строительство 25 фельдшерско-акушерских пунктов в районах республики. Еще 79,2 млн было направлено на строительство центра врачебной практики для взрослого и детского населения в Альметьевске. Также 132,5 миллиона выделили на строительство детской поликлиники в Дербышках. О том, какие медучреждения планируется построить на территории региона в этом и следующем году — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин