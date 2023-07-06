С начала эпидемического сезона от клещей пострадали свыше 6 тысяч татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

С начала эпидемического сезона в медицинские организации Татарстана после укусов клещей обратились 6 122 человека. Это на 22,6% выше среднемноголетнего уровня, сообщили в управления Роспотребнадзора по республике

Чаще всего от клещей страдали казанцы — 1 310 обращений. Также жалобы поступали от жителей Набережных Челнов (916), Нижнекамского района (476) и Альметьевского района (431).

Эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются 30 административных территорий республики. На них произошло 83,5% случаев укусов клещей.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

От клещевого вирусного энцефалита привились 7 564 жителя республики, включая 902 ребенка. Противоклещевую обработку в республике провели на площади 2811,3 га.

Также с начала года в республике выявили 31 случай клещевого боррелиоза и зарегистрировали один факт инфицирования клещевым энцефалитом.



Напомним, в 2023 году первый укус клеща в Татарстане зарегистрировали 25 марта. В прошлом году это произошло позже — 10 апреля.

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Айрат Назипов