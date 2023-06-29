Ольга Скоробогатова: «Мы считаем, что не надо цифровой рубль рассматривать как средство для накопления»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Цифровой рубль будет использоваться гражданами для бесплатных переводов и платежей, а не для накопления. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в Иннополисе.

— Человек выбирает то, что ему удобнее, но главное преимущество [цифрового рубля] — это отсутствие комиссии. При переводе средств из одного банка в другой сейчас приходится платить, а комиссии банков различаются. Основное преимущество для человека — это бесплатность, возможность бесплатно переводить деньги друг другу. Почему мы считаем, что не надо цифровой рубль рассматривать как средство для накопления, для депозитов, потому что мы в этом случае будем вынуждены проводить кредитную политику, потому что кредиты и депозиты между собой связаны. Центральный банк отвечает за инфраструктурные решение, то есть наша задача, именно как регулятора, создать такие платформы и такие решения, когда, во-первых, все участники могут ими пользоваться, во-вторых, у человека и у бизнеса появляется выбор в разных инструментах. Поэтому нет, не планируем [использовать цифровой рубль как средство накопления], не видим в этом необходимости по той причине, что существующая система уже доказала свою состоятельность, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ольга Скоробогатова также пояснила, что кредиты и депозиты останутся за банками. Это их деятельность.

Напомним, Центробанк надеется в июле-августе 2023 года начать реальные операции с цифровым рублем. Создание прототипа платформы завершилось в декабре 2021 года.



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Луиза Игнатьева