СК возбудил дело после нападения на журналистку Милашину

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статься после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, сообщили в пресс-службе ведомства.



Руководитель следственного управления СК РФ по Чеченской Республике Виталий Волков доложил, что уголовное дело возбудили по . п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Следственная группа устанавливает лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю по Чеченской Республике Виталию Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. МВД по Чеченской республике проводит проверку.

Президенту России Владимиру Путину доложили о нападениях в Чечне. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что случившееся в Грозном — серьезное дело, которое требует энергичных мер. Он напомнил, что делом занимается омбудсмен Татьяна Москалькова.

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Маргарита Головатенко