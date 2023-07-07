На казанский стадион «Ак Барс Арена» доставят более 500 фан-барьеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Как выяснило «Реальное время», АО «Казань Арена» ищет подрядчика, который мог бы поставить фан-барьеры для футбольного стадиона «Ак Барс Арена». Стоимость контракта оценивается в 4,2 млн рублей, а доставить товар необходимо в течение семи дней с момента его подписания.

Поставки будут осуществляться в периоды с 09.00 до 16.00 по адресу: пр-т Ямашева, 115а — то есть на сам стадион. Всего будет закуплено 570 металлических ограждений шириной 2,5 метра и высотой 1,5 метра. К обязательным требованиям относится то, что барьеры должны быть новыми, не бывшими в употреблении, выпущенными не ранее 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В июне стало известно, что на стадионе «Ак Барс Арена» отремонтируют и восстановят покрытие фанатского и силового ограждения. На работы было выделено 1,8 млн рублей.

Кроме того, на выполнение работ по модернизации системы контроля доступа внешнего периметра безопасности стадиона «Ак Барс Арена» потратят 13,1 млн рублей. Договор будет заключен с московским АО «Научно-технический центр «Атлас». Заказчик закупит товары и закажет услуги в соответствии с условиями и требованиями, приведенными в извещении о закупке, у единственного поставщика.

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Максим Кокунин