Казанский «Рубин» объявил о переходе защитника из сербского «Партизана»
Новым игроком казанского «Рубина» стал бывший защитник ФК «Партизан» из Сербии Игор Вуячич. Он будет выступать под 15-м номером. Контракт подписан на три года, сообщает клубная пресс-служба.
28-летний черногорский футболист начал профессиональную карьеру в клубе «Зета» в 2011 году. Играл за польские, черногорские и сербские команды. Последние четыре сезона провел в «Партизане». В прошлом сезоне он сыграл 44 матча, забил два гола, сделал три результативные передачи.
Кроме того, Вуячич выступает за национальную команду. В составе сборной Черногории он провел 28 матчей и не отметился результативными действиями.
На прошлой неделе спортивным директором «Рубина» назначили Константина Дзюбу. Он сменил Эдуарда Сафонова, который работал на этой должности с января 2023 года. Он покинул казанский клуб «по состоянию здоровья».
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