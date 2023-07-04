Казанский «Рубин» объявил о переходе защитника из сербского «Партизана»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ФК «Рубин»/t.me

Новым игроком казанского «Рубина» стал бывший защитник ФК «Партизан» из Сербии Игор Вуячич. Он будет выступать под 15-м номером. Контракт подписан на три года, сообщает клубная пресс-служба.

28-летний черногорский футболист начал профессиональную карьеру в клубе «Зета» в 2011 году. Играл за польские, черногорские и сербские команды. Последние четыре сезона провел в «Партизане». В прошлом сезоне он сыграл 44 матча, забил два гола, сделал три результативные передачи.

Кроме того, Вуячич выступает за национальную команду. В составе сборной Черногории он провел 28 матчей и не отметился результативными действиями.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ФК «Рубин»/t.me

На прошлой неделе спортивным директором «Рубина» назначили Константина Дзюбу. Он сменил Эдуарда Сафонова, который работал на этой должности с января 2023 года. Он покинул казанский клуб «по состоянию здоровья».



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Айрат Назипов