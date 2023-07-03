Нормативный словарь русского языка будут переиздавать не реже раза в пять лет

Нормативный словарь русского языка будут переиздавать не реже раза в пять лет, согласно постановлению, подписанному премьеру России Михаилом Мишустиным.



— Нормативный словарь издается и распространяется в электронном виде. Переиздание нормативного словаря осуществляется не реже одного раза в пять лет, — сказано в документе.

Под нормативным словарем, фиксирующим нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве госязыка России, понимается «словарь, являющийся официальным источником информации о нормах современного русского литературного языка, описывающий лексическую систему современного русского литературного языка, не содержащий фактов, противоречащих современному употреблению языковых единиц».

В феврале Совет Федерации одобрил закон о недопустимости использования на государственном уровне иностранных слов. В нормативных словарях будет зафиксирован перечень иностранных слов, не имеющих аналогов в русском языке, употребление которых допустимо.

Президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке. Закон совершенствует механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного и осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами России норм современного русского литературного языка.



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Маргарита Головатенко