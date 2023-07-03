Резервный фонд правительства увеличится на 1,1 млрд рублей за счет экологических штрафов
Правительство России получит порядка 1,1 млрд рублей дополнительно в резервный фонд за счет экологических штрафов, сообщили в пресс-службе Кабмина.
— Резервный фонд правительства увеличится на 1,1 млрд рублей… Источник увеличения резервного фонда — дополнительные доходы, полученные от возмещения вреда, причиненного водным объектам, — сказано в сообщении.
Средства планируют использовать в том числе для защиты территорий от негативного воздействия вод в районе Байкала и на территории Дальневосточного федерального округа, а еще на «обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений».
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