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Резервный фонд правительства увеличится на 1,1 млрд рублей за счет экологических штрафов

21:22, 03.07.2023
Резервный фонд правительства увеличится на 1,1 млрд рублей за счет экологических штрафов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России получит порядка 1,1 млрд рублей дополнительно в резервный фонд за счет экологических штрафов, сообщили в пресс-службе Кабмина.

— Резервный фонд правительства увеличится на 1,1 млрд рублей… Источник увеличения резервного фонда — дополнительные доходы, полученные от возмещения вреда, причиненного водным объектам, — сказано в сообщении.

Средства планируют использовать в том числе для защиты территорий от негативного воздействия вод в районе Байкала и на территории Дальневосточного федерального округа, а еще на «обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений».

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Маргарита Головатенко
Общество

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