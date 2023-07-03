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В Казани на Волге обнаружили тело пропавшего мужчины

18:58, 03.07.2023
В Казани на Волге обнаружили тело пропавшего мужчины
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Днем 3 июля в Казани вблизи ул. 2-й Старо-Аракчинской, 11 обнаружили тело мужчины 1992 года рождения, пропавшего 1 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Тело обнаружили в 30 метрах от берега Волги, его извлекли с глубины 6 метров и передали сотрудникам правоохранительных органов. Причина происшествия устанавливается.

В Казани на озере Комсомольском 30 июня на глазах у очевидцев утонул мужчина 1993 года рождения. По их словам, он нырнул и не выплыл. Спустя час тело мужчины обнаружили в 20 метрах от берега на глубине 7 метров.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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