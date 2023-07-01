В Казани на озере Комсомольское утонул мужчина

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани на озере Комсомольское 30 июня на глазах у очевидцев утонул мужчина 1993-го года рождения. По их словам, он нырнул и не выплыл обратно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Спустя час тело мужчины обнаружили в 20 метрах от берега на глубине 7 метров.

Предполагается, что из-за разницы температур у погибшего могли возникнуть судороги или легочный спазм. Кроме того, на дне озера могли находиться посторонние предметы, которые травмировали мужчину.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Причину смерти устанавливают эксперты.

Напомним, днем 11 июня поступило сообщение о том, что в Набережных Челнах на Каме рыбак в спасательном жилете выпал из резиновой лодки, борт сдуло к берегу. Пока спасатели добирались до места происшествия, мужчина держался на воде.

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Елизавета Пуншева