Защитник Дэрил Мэйкон покидает казанский УНИКС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Защитник Дэрил Мэйкон покидает казанский УНИКС, сообщили в пресс-службе клуба.



27-летний американец в прошедшем сезоне участвовал в 44 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф Единой Лиги ВТБ, набирая в среднем 15,1 очка, 3,9 результативные передачи, делая 2,2 подбора, один перехват за 29 минут игрового времени.

По итогам сезона Мэйкон вместе с форвардом УНИКСа Луи Лабери вошел в число претендентов на звание самого ценного игрока лиги, становился участником Матча Звезд — 2023, неоднократно попадал в символическую пятерку недели.

Из казанского УНИКСа уходит тяжелый форвард Винс Хантер. Он продолжит карьеру в другом клубе.

Словенский тренер по физической подготовке Юре Дракслар уйдет из казанского УНИКСа. Специалист присоединился к штабу главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича в июле 2021 года. До прихода в казанскую команду он тренировал игроков «Зелены-Гуры» и подмосковных «Химок».

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Маргарита Головатенко