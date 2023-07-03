Казанский УНИКС покидает тренер по физподготовке Юре Дракслар

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Khimkibasket/YouTube.com

Словенский тренер по физической подготовке Юре Дракслар уйдет из казанского УНИКСа. Об этом рассказала клубная пресс-служба.

Специалист присоединился к штабу главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича в июле 2021 года. До прихода в казанскую команду он тренировал игроков «Зелены-Гуры» и подмосковных «Химок». В 2019 году стал личным тренером по физической подготовке звезды «Далласа» Луки Дончича.

В августе прошлого года Дракслар продолжил работу в тренерском штабе Велимира Перасовича. Также наставнику помогали ассистенты Милан Каракаш, Джордже Варагич, Костас Каймакоглу и Артур Бигеев.

Неделю назад УНИКС объявил об уходе из команды тяжелого форварда Винса Хантера. 28-летний американец принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 10,2 очка, делая 4,2 подбора, 1,4 перехвата и 1,1 результативных передачи за 20 минут игрового времени.



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Айрат Назипов