Винс Хантер покидает казанский УНИКС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (Винс Хантер — первый слева)

Тяжелый форвард Винс Хантер уходит из казанского УНИКСа. Он продолжит карьеру в другом клубе, сообщает пресс-служба казанской команды.

В прошедшем сезоне 28-летний американец принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 10,2 очка, делая 4,2 подбора, 1,4 перехвата и 1,1 результативных передачи за 20 минут игрового времени.

По итогам сезона Хантер вместе с центровым УНИКСа Джаленом Рейнольдсом вошел в число претендентов на звание лучшего защищающегося игрока лиги.

Хантер приехал в Казань в июле прошлого года. Он заключил с УНИКСом двухлетнее соглашение по схеме «1+1».

На прошлой неделе стало известно, что УНИКС продлил контракт с тяжелым форвардом Луи Лабери. Сотрудничество с 31-летним французом продлится два сезона. Также клуб подписал новый контракт с легким форвардом Владиславом Одиноковым. Он останется в команде еще на один сезон.

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Айрат Назипов