Казанская теннисистка Вероника Кудерметова победила на старте Уимблдона
Казанская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла эстонку Кайю Канепи в матче первого круга Уимблодона. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
Матч закончился победой россиянки со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Кудерметова выполнила 14 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из семи.
В следующем матче казанская спортсменка встретится с победителем матча Маркета Вондроушова — Пейтон Стирнс.
Турнир проходит в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
Напомним, Кудерметова снялась с турнира WTA-500 в Берлине из-за травмы. Она должна была сыграть в четвертьфинале со своей соотечественницей Екатериной Александровой.
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