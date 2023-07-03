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Казанская теннисистка Вероника Кудерметова победила на старте Уимблдона

15:26, 03.07.2023
Казанская теннисистка Вероника Кудерметова победила на старте Уимблдона
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео WTA/YouTube.com

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла эстонку Кайю Канепи в матче первого круга Уимблодона. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Матч закончился победой россиянки со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Кудерметова выполнила 14 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из семи.

В следующем матче казанская спортсменка встретится с победителем матча Маркета Вондроушова — Пейтон Стирнс.

Турнир проходит в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Напомним, Кудерметова снялась с турнира WTA-500 в Берлине из-за травмы. Она должна была сыграть в четвертьфинале со своей соотечественницей Екатериной Александровой.

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Айрат Назипов
Спорт Татарстан

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