Казанская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с турнира в Берлине
Казанская теннисистка Вероника Кудерметова не сможет продолжить борьбу в турнире категории WTA-500 в Берлине. Как отмечает пресс-служба соревнований, россиянка снялась с матча турнира из-за травмы.
Кудерметова должна была сыграть в четвертьфинале со своей соотечественницей Екатериной Александровой. Таким образом, россиянка стала первой полуфиналисткой турнира.
В предыдущем матче казанская спортсменка обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Кудерметовой. Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут.
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