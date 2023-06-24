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Казанская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с турнира в Берлине

13:46, 24.06.2023

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова не сможет продолжить борьбу в турнире категории WTA-500 в Берлине. Как отмечает пресс-служба соревнований, россиянка снялась с матча турнира из-за травмы.

Кудерметова должна была сыграть в четвертьфинале со своей соотечественницей Екатериной Александровой. Таким образом, россиянка стала первой полуфиналисткой турнира.

В предыдущем матче казанская спортсменка обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Кудерметовой. Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут.

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Айрат Назипов
Спорт Татарстан

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