В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий Челнам и Альметьевскому району на спортобъекты

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета в бюджеты Альметьевского района и Набережных Челнов на софинансирование расходов при реализации мероприятий по созданию или реконструкции спортивных объектов на основании концессионных соглашений в 2023 году. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Челны и Альметьевский район республики получат 90,6 млн рублей. Чтобы их получить, необходимо отправить в Минспорт Татарстана заявку в свободной форме, выписку из правового акта, где утвержден перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, заверенные копии концессионного соглашения и положительное заключение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Согласно концессионному соглашению, получатели субсидии должны будут до конца года создать или реконструировать как минимум один спортивный объект.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В январе «Реальное время» писало, что в этом году в Татарстане возведут 14 новых футбольных манежей и универсальных спортивных площадок. Спортивные объекты будут строить не только в городах, но и в поселках республики. Стоимость работ составит 584 млн рублей, а источником финансирования выступит региональный бюджет.

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Айрат Назипов