В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели двухлетней девочки — она упала в колодец

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели двухлетней девочки. Ребенок упал в колодец в Нурлате, сообщили в СУ СК России по республике.

По версии следствия, трагедия произошла вечером 2 июля. Девочка гостила у бабушки и в какой-то момент осталась одна. Родственники долго не могли найти ребенка. В итоге они вызвали полицейских.

Позже выяснилось, что девочка упала в канализационный колодец, расположенный вблизи приусадебного участка по улице Бакирова.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В феврале в Тетюшах 11-летний мальчик погиб в результате падения в коллекторный колодец. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 109 (причинение смерти по неосторожности) и части 2 статьи 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

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Айрат Назипов