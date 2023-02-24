СМИ: в Татарстане школьник упал в колодец и погиб

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Тетюшах 11-летний мальчик погиб в результате падения в коллекторный колодец. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источников телеканала, трагедия произошла днем 22 февраля на улице Газовиков. Предположительно, ребенок хотел сократить дорогу из школы домой, пошел через пустырь и провалился в занесенный снегом колодец без крышки, где захлебнулся водой. Спустя несколько часов его нашли мертвым.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 (причинение смерти по неосторожности) и части 2 статьи 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) УК РФ.

Официальной информации по этому поводу пока нет.



В конце декабря похожий инцидент произошел в Тукаевском районе Татарстана. Во время прогулки с мамой на санках 8-летний мальчик упал в открытый бетонный колодец, в результате чего получил травмы. Прокуратура Тукаевского района Татарстана организовала проверку.

Айрат Назипов