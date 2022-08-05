УНИКС сформировал тренерский штаб
УНИКС завершил процесс формирования тренерского штаба на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Под руководством главного тренера Велимира Перасовича продолжат работу его ассистенты Милан Каракаш, Джордже Варагич, Костас Каймакоглу, Артур Бигеев и тренер по физической подготовке Юре Дракслар.
Клуб покинул греческий физиотерапевт Рикардос Кампосос.
В конце июля стало известно, что казанский УНИКС сыграет с «Зенитом» в матче-открытии сезона 2022/23 Единой лиги ВТБ, согласно утвержденному календарю чемпионата 2022/23.
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