В Татарстане завершили реконструкцию моста на дороге Казань — Ульяновск — кондитерская фабрика

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Буинском районе Татарстана на дороге Казань — Ульяновск — кондитерская фабрика завершили реконструкцию моста через реку Карла. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», напомнили в пресс-службе Миндортранса республики.

У сооружения имелся недостаточный подмостовой габарит, из-за чего паводковыми водами размывалась береговая линия за мостом. Тротуарная часть не соответствовала действующим требованиям безопасности дорожного движения и создавала неудобства пешеходам.

Дорожные службы полностью переустроили мост, увеличив подмостовое отверстие и изменив габариты на мосту с пересмотром организации дорожного движения и прохода пешеходов. В рамках реконструкции моста также выполнено переустройство линии электропередачи 0.4 кВ, линии связи, газопровода высокого давления и водопровода.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В настоящее время мост соответствует действующим требованиям как по нормативной нагрузке, так и по безопасности движения, подытожили в министерстве.

На реконструкцию и строительство автомобильных дорог Казани в текущем году выделено 24 млрд рублей. Как рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев, в этом году ремонтные работы будут проведены на 12 участках дорог. В данный список вошли улицы Ударная, Пржевальского, Ленинградская, Вересаева, Адоратского и другие.

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Айрат Назипов