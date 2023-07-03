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В Казани сгорел деревянный домик — погибли два человека

07:19, 03.07.2023
В Казани сгорел деревянный домик — погибли два человека
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В минувшую ночь в Приволжском районе Казани в поселке Мирный в СНТ
«Березовая роща» произошел пожар. Сгорел садовый домик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В ходе тушения пожарные обнаружили тела мужчин 1963 и 1970 г.р.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сообщение о пожаре поступило в 22.18, ликвидировать открытое горение на предварительной площади 36 кв. м удалось в 23.21. Причина пожара устанавливается.

В конце июня в Приволжском федеральном округе спрогнозировали повышенную вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности.

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Илина Хакимова
Происшествия Татарстан

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