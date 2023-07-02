Авиакомпания Georgian Airways увеличит количество рейсов в Россию на фоне санкций

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Авиакомпания Georgian Airways увеличит частоту полетов между Москвой и Тбилиси. Компания добавит в расписание еще три еженедельных рейса, сообщает RT.

Грузинская авиакомпания попала под украинские санкции после возобновления авиасообщения с Россией. Основатель компании Тамаз Гаиашвили заявил, что они его не интересуют.

Также сообщается, что количество полетов увеличит и российская авиакомпания «Азимут» — до 14 рейсов еженедельно вместо семи, а общая частота рейсов между Москвой и Тбилиси увеличится до 24 в неделю.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мае Россия и Грузия решили возобновить прямое авиасообщение. Со стороны Грузии полеты выполняет Georgian Airways. На этом фоне президент Саломе Зурабишвили объявила компании бойкот. В свою очередь, грузинский национальный авиаперевозчик заявил, что не будет пускать Зурабишвили на борт своих самолетов.

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Айрат Назипов