Производство яиц в Татарстане увеличилось на 4,3%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — май 2023 года произвели 512,2 млн яиц. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных официальной статистики.

По производству яиц Татарстан по итогам первых пяти месяцев года занял третье место среди регионов России. Лидером стала Мордовия, где их выпустили 600,6 млн штук, что на 5,3% меньше, чем в январе — мае 2022-го. На втором месте Пермский край — 577,2 млн яиц — на 3,6 больше, чем за пять месяцев прошлого года.

Всего в Приволжском федеральном округе за пять месяцев произвели 4 млрд яиц. Это на 1,8% больше, чем в январе — мае прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Татарстан к 2025 году хочет выйти на производительность 2,2 млрд штук куриных яиц в год и занять третье место в стране в этом сегменте сельского хозяйства. В прошлом году в республике произвели чуть более 1,5 млрд пищевых яиц, и пока регион находится на девятом месте в стране, уступая в том числе Мордовии. Подробнее — в материале аналитической службы «Реального времени».



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Татьяна Демина