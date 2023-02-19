В Татарстане увеличилось производство яиц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 2022 год в Татарстане в хозяйствах всех категорий произвели 1,537 миллиарда яиц. Это на 1,7% больше, чем за предыдущий год, следует из данных официальной статистики.

Из указанного количеству большую часть — 1,2 млрд яиц — произвели в сельхозорганизациях Татарстана. Они нарастили показатель на 3%. Яйценоскость кур-несушек выросла на 0,9%, до 321 штуки.

Еще 301,5 млн яиц в республике произвели в хозяйствах жителей. По сравнению с 2021 годом количество сократилось на 1,9%, следует из подсчетов Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В КФХ и у индивидуальных предпринимателей республики за прошлый год удалось произведено 30,7 млн яиц. Это на 11,6% меньше, чем за январь-декабрь 2021-го.

В январе вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров рассказал, что на душу населения в республике производится яиц выше нормы потребления на 13%. Он заверил, что регион полностью обеспечивает себя продукцией животноводства.



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Татьяна Демина