В МИД России обещали ответить на сокращение посольства в Румынии
Россия отреагирует на решение Румынии, власти которой решили сократить российское дипломатическое представительство. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел.
— Россия даст соответствующий ответ, — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Месяц назад Румыния потребовала сократить штат посольства России. Сообщалось, что в связи с этим страну покинут 21 дипломат и 30 административно-технических сотрудников.
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