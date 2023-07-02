В МИД России обещали ответить на сокращение посольства в Румынии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россия отреагирует на решение Румынии, власти которой решили сократить российское дипломатическое представительство. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел.

— Россия даст соответствующий ответ, — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Месяц назад Румыния потребовала сократить штат посольства России. Сообщалось, что в связи с этим страну покинут 21 дипломат и 30 административно-технических сотрудников.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов