Румынию покинет 51 сотрудник российского посольства

Румыния потребовала сократить штат посольства России. В связи с этим страну покинут 21 дипломат и 30 административно-технических сотрудников. Об этом сообщил посол России в Румынии Валерий Кузьмин.

— Придется покинуть 21 дипломату и 30 административно-техническим сотрудникам. Это решение будет еще обсуждаться. Оно будет принято, в том числе, при согласовании с Москвой, — отметил он.

Сотрудники должны покинуть Румынию в течение 30 дней.

— Министерство иностранных дел сообщает, что по просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте был проинформирован сегодня, 8 июня 2023 года, о решении румынских властей о сокращении дипломатического и технико-административного персонала представительства Российской Федерации в Румынии путем ограничения его численности до уровня, близкого к численности дипломатического и технико-административного персонала представительства Румынии в Российской Федерации, — отмечается в сообщении МИД Румынии.

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Елизавета Пуншева