Ринат Фахретдинов за минуту победил Кевина Ли на турнире UFC

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео UFC Russia/t.me

Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов досрочно победил американца Кевина Ли в Лас-Вегасе. Ему понадобилось меньше минуты, чтобы одолеть своего соперника в поединке на турнире UFC Vegas 76.

В начале боя Фахретдинов смог успешно уложить Ли на канвас, а затем он применил удушающий прием.

— Кто говорил, что у меня скучные бои? Кто это сказал? Я могу бить, могу бороться. Все зависит от установки тренера. Надо было выключить, я выключил. Я знал, что мои навыки сильнее, наша борьба лучше. Была установка в первом раунде его извозить, а во втором-третьем раунде закончить досрочно, — прокомментировал он свою победу.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео UFC Russia/t.me

Для Рината Фахретдинова этот бой стал третьим в UFC. В своем дебютном поединке на турнире он одержал победу над греком Андреасом Михайлидисом. Это было в начале июня прошлого года. Вторую победу татарский боец добыл в декабре, когда одолел американца Брайана Баттла.

Напомним, гладиатор получил свой заветный контракт с UFC от Даны Уайта еще зимой 2021 года, но попасть на турнир он не мог долгое время из-за ряда факторов. Подробности он рассказал «Реальному времени».

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Айрат Назипов