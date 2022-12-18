Ринат Фахретдинов одержал вторую победу подряд на турнире UFC

Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов победил американца Брайана Баттла на турнире UFC Fight Night. Поединок состоялся в Лас-Вегасе.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Фахретдинова единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-27).

Для Рината Фахретдинова эта победа стала 21-й в карьере.

Фото: t.me/UFCRussia

Отметим, что свой дебютной бой на турнире UFC российский боец также начал с победы. В начале июня этого года он победил греческого спортсмена Андреаса Михайлидиса.

Напомним, гладиатор получил свой заветный контракт с UFC от Даны Уайта еще зимой 2021 года, но попасть на турнир он не мог долгое время из-за ряда факторов. Подробности он рассказал «Реальному времени».

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Айрат Назипов