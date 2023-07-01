Washington Post: главе ЦРУ в ходе неофициального визита на Украину передали план переговоров с Россией

Директор ЦРУ Уильям Бернс в июне, по данным американской газеты Washington Post, посетил Украину в ходе неофициального визита в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и высшим руководством разведки.

Издание утверждает, что главе ЦРУ передали план Украины по началу переговоров с Москвой.



— Военные стратеги в Киеве выразили Бернсу и другим твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, переместить артиллерию и ракетные системы к границам Крыма, продвинуться дальше на восток, а затем начать переговоры с Москвой, — говорится в публикации газеты.



Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, в отличие от Киева, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с африканской делегацией в Санкт-Петербурге.

А 11 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет даже «хлипкого фундамента» для проведения переговоров с Украиной.

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Илина Хакимова