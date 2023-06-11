Песков заявил об отсутствии фундамента и предпосылок для переговоров с Украиной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сейчас нет даже «хлипкого фундамента» для проведения переговоров с Украиной, такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».



— Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима, b) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев [вести переговоры - прим. ред.], можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков, — сказал Песков.

По его словам, «поэтому сейчас нет никаких предпосылок для переговоров».

В конце мая Песков заявлял, что каких-либо предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине нет, так он ответил на вопрос журналистов о том, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта России ближе и есть ли у нее свой вариант.



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Илина Хакимова