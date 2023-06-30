В Татарстане количество безналичных платежей в первом квартале выросло на 11%

В январе-марте 2023 года в Татарстане совершили 237 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт, что на 11% больше показателя аналогичного периода 2022-го, сообщили в пресс-службе отделения Национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ России.



В целом сумма безналичных платежей выросла на 10% — до 179,6 млрд рублей. Доля безналичных платежей по общему объему финопераций по банковским картам составила 96% по количеству и 49% по сумме. За 1 квартал 2023 года в Татарстане картами расплачивались в 22 раза чаще, чем снимали с них деньги.

Средняя сумма безналичного платежа составила 758 рублей, операции по снятию наличных — 17,7 тыс. рублей.

— На 1 апреля 2023 года в Татарстане насчитывалось 11,5 млн платежных карт, что на 25% больше, чем годом ранее. В среднем на каждого татарстанца приходится по три карты, — отметил управляющий отделением Национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБР Марат Шарифуллин.

Оплату товаров и услуг по карте на начало текущего года в Татарстане принимали порядка 104,4 тыс. электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг республики. Количество таких устройств за год выросло на 7%.

Только 18% казанцев сообщали о готовности перейти на безналичный расчет. По данным аналитиков, большинство жителей столицы Татарстана не хотели бы полностью отказаться от наличности (70%).



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Маргарита Головатенко