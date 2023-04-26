Исследование: только 18% казанцев готовы перейти на безналичный расчет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Только 18% казанцев готовы перейти на безналичный расчет. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, которое было проведено на фоне внедрения цифрового рубля (имеется в распоряжении «Реального времени»).

Так, по данным аналитиков, большинство жителей столицы Татарстана не хотели бы полностью отказаться от наличности (70%). Среди основных аргументов они отмечают то, что «нал — это независимость и неподотчетность», а также задаются вопросом: «Что делать при отсутствии электричества?».

Стоит отметить, что чем старше респонденты, тем реже они были готовы отказаться от купюр и монет. Речь идет о 21% среди горожан моложе 34 лет и 10% среди опрошенных старше 45 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, с апреля в 13 банках России должны были стартовать платежи цифровым рублем. Ожидалось, что на первом этапе россиянам станет доступно открытие и закрытие цифровых кошельков, оплата покупок, переводы и возврат средств. Однако «пилот» не запустился в заявленные сроки. Что тормозит введение цифрового рубля, выгоден ли он банкам и поможет ли в борьбе с коррупцией — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



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Максим Кокунин