КАМАЗ ввел вторую смену на производстве LCV «Компас» из-за роста спроса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ООО «Тракс Восток Рус» (бывшее совместное предприятие с Daimler, до 2023 года — «Даймлер КАМАЗ Рус») в середине июня ввело вторую рабочую смену на сборочном производстве среднетоннажных грузовиков «Компас», сообщили в пресс-службе ТВР.



— Количество производимых моделей «КАМАЗ Компас» существенно увеличится. Подобный шаг обусловлен растущим спросом среди покупателей на модели грузовых автомобилей «Компас», — сказано в пресс-релизе.

«Тракс Восток Рус» с лета 2022 года выпускает среднетоннажники «Компас», производство организовано методом крупноузловой сборки из машинокомплектов на компонентной базе китайского JAC на площадке в Набережных Челнах.

Производство началось с моделей «Компас-9» (полной массой до 9,5 тонны) и «Компас-12» (до 12 тонн), а в мае 2023 года «Тракс Восток Рус» запустил продажи модели «Компас-5» (до 3,5 тонны).

В июне гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин отмечал, что локализация грузовиков флагманского последнего поколения (К5) КАМАЗа замедляется: предприятие отмечает прецеденты некачественной работы отдельных поставщиков по замещению иностранных комплектующих. По оценке Когогина, локализация К5 в импортозамещенной версии сейчас находится на уровне 65—70%. От ранее заявленной целевой доли в 80% «сейчас получился процесс некоторого отката».



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Маргарита Головатенко