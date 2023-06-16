Локализация КАМАЗов К5 замедляется из-за низкого качества отдельных компонентов

Локализация грузовиков флагманского последнего поколения (К5) КАМАЗа замедляется: предприятие отмечает прецеденты некачественной работы отдельных поставщиков по замещению иностранных комплектующих, сообщил гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



— По К5 у нас сейчас суточный темп сборки — 35 единиц. У нас было намерение до 8,5 тыс. произвести в этом году — пока не отказываемся. Но если брать компонентную базу, которую российские поставщики локализовали, — вопросов очень много, — приводит «Интерфакс» его слова.

По оценке Когогина, локализация К5 в импортозамещенной версии сейчас находится на уровне 65—70%. От ранее заявленной целевой доли в 80% «сейчас получился процесс некоторого отката».

Глава компании привел кейс с замещением гидроцилиндра подъема кабины. Ранее для КАМАЗа его делала германская компания по образцу, близкому к компонентам Mercedes:

— Компания, которая локализовала его в России, с работой не справилась. То есть работа предварительно была выполнена — мы там оплачивали оснастку. Когда стали получать продукт, выяснилось, что он не может обеспечить суточный темп конвейера в достаточном количестве. Но самое страшное оказалось в том, что и качество-то продукта вызывает очень большие сомнения. Какой был результат? У нас есть поставщик ручного механизма этого подъема на старые автомобили. В мае — июне вынуждены ставить ручной.

Когогин отметил, что у КАМАЗа нет зависимости от западных поставщиков компонентов, частично их поставляют из дружественных стран.

На автомобильном заводе КАМАЗ в феврале собрали первый обновленный магистральный тягач КАМАЗ-54901. КАМАЗ в этом году планирует вывести на рынок не только седельные тягачи, но и тяжелые самосвалы нового семейства К5.



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Маргарита Головатенко