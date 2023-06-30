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В трех спортшколах Заинска выявили нарушения требований пожарной безопасности

12:38, 30.06.2023
В трех спортшколах Заинска выявили нарушения требований пожарной безопасности
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В трех спортивных школах Заинска при проверках обнаружили нарушение требований пожарной безопасности в спортивных школах. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Среди нарушений требований пожарной безопасности сотрудники прокуратуры и специалисты зафиксировали захламление эвакуационных выходов и использование электронагревательного прибора без средств теплозащиты. Также в спортшколах отсутствовали акты проверки пожарной сигнализации, инструкции по пожарной безопасности и журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В адрес руководителей трех спортшкол внесли представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Они находятся на рассмотрении.

В мае в Главном управлении МЧС России по Татарстану рассказывали, что нарушения требований пожарной безопасности выявили в 66 стационарных объектах отдыха и оздоровления детей. Всего на учет было взято 120 лагерей.

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Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоВластьИнфраструктураСпорт Татарстан Заинский муниципальный район РТ

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