В детских лагерях Татарстана выявили 66 нарушений требований пожарной безопасности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане проверили и обследовали 70 из 120 взятых на учет стационарных объектов отдыха и оздоровления детей. В них выявили 66 нарушений требований пожарной безопасности, сообщил на брифинге в кабмине и.о. заместителя руководителя Главного управления МЧС России по республике Максим Трущин.

Большую часть зафиксированных нарушений — 45 — на сегодняшний день детские лагеря уже устранили, уточнил он. Это 68,2% от их общего числа.

Специалисты выдали 17 предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности. К административной ответственности привлекли 6 юридических и 12 должностных лиц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в организации летней оздоровительной кампании в Татарстане задействованы 1 523 организации. На учет Главного управления МЧС России по республике поставлены 120 стационарных объектов, 44 палаточных лагеря, 784 пришкольных лагерей и 561 лагерь труда и отдыха.



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Татьяна Демина