112: в Пулково из-за нашествия пчел задержался рейс в Казань

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задерживаются рейсы из-за нашествия пчел. По информации telegram-канала 112, по этой причине из Северной столицы не смог вовремя улететь самолет авиакомпании Nordwind, который направлялся в Казань.

— Когда подогнали трап, его сразу облепил рой пчел. В таких условиях было опасно запускать пассажиров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по этой же причине был задержан самолет, направлявшийся в Москву.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным сайта Пулково, самолет компании Nordwind задержался на 25 минут. Он должен был вылететь в 12:45, но покинул аэропорт только в 13:10.

В конце января самолет рейса №5793 Казань — Стамбул задержался в аэропорту на 4,5 часа. Командир воздушного судна не стал взлетать из-за неисправной системы индикации двигателей.

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Айрат Назипов