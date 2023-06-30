В Татарстане расширили состав комиссии по вопросам поддержки участников спецоперации и членов их семей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана расширил состав региональной межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В нее вошли еще два человека.



В состав комиссии с пометкой «по согласованию» введены уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по республике Гузель Удачина.

Напомним, межведомственную комиссию по вопросам поддержки участников спецоперации и членов их семей в Татарстане создали в марте 2023 года. В ее состав на тот момент входили 26 человек. Возглавляет комиссию вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, специальная военная операция продолжается. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Татьяна Демина