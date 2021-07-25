На авиасалоне МАКС-2021 подписали соглашения на 265 млрд рублей

В рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС), прошедшего в Жуковском с 20 по 25 июля, подписали соглашения на сумму в 265 млрд рублей. Об этом сообщили в дирекции мероприятия.

В работе авиасалона приняла участие 831 компания из 56 стран. Деловая программа включила в себя свыше сотни мероприятий, более 350 докладов. За 6 дней МАКС-2021 посетили более 135 тыс. человек, передает ТАСС.

Фото: tatarstan.ru

Следующий МАКС пройдет в Жуковском в 2023 году.

Татарстан представил на авиасалоне большую экспозицию, где были показаны достижения 18 предприятий республики, включая Казанский авиазавод им. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» и Казанский вертолетный завод. Подробности — в материале «Реального времени».

