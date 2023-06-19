Генпрокуратура России признала «Агору» нежелательной организацией
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международной правозащитной группы «Агора». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Решение надзорного ведомства принято по итогам проверки.
По данным из открытых источников, «Агора» — это объединение более 50 адвокатов и юристов-правозащитников из половины регионов России, работающих по резонансным делам о нарушении прав человека. Она была учреждена в 2005 году.
Напомним, что в марте глава этой правозащитной организации Павел Чиков* получил статус иноагента. Его заподозрили в том, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.
*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов
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