Генпрокуратура России признала «Агору» нежелательной организацией

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международной правозащитной группы «Агора». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Решение надзорного ведомства принято по итогам проверки.

По данным из открытых источников, «Агора» — это объединение более 50 адвокатов и юристов-правозащитников из половины регионов России, работающих по резонансным делам о нарушении прав человека. Она была учреждена в 2005 году.

Напомним, что в марте глава этой правозащитной организации Павел Чиков* получил статус иноагента. Его заподозрили в том, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Айрат Назипов