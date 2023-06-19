Новости общества

15:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Генпрокуратура России признала «Агору» нежелательной организацией

14:21, 19.06.2023
Генпрокуратура России признала «Агору» нежелательной организацией
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международной правозащитной группы «Агора». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Решение надзорного ведомства принято по итогам проверки.

По данным из открытых источников, «Агора» — это объединение более 50 адвокатов и юристов-правозащитников из половины регионов России, работающих по резонансным делам о нарушении прав человека. Она была учреждена в 2005 году.

Напомним, что в марте глава этой правозащитной организации Павел Чиков* получил статус иноагента. Его заподозрили в том, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также