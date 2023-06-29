Нападающий Камиль Муллин покинул казанский «Рубин»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Форвард «Рубина» Камиль Муллин ушел из команды. Как сообщает клубная пресс-служба, у футболиста истек срок контракта, который стороны не стали продлевать.

Камиль Муллин выступал за главную команду «Рубина» в 2014 году. В 2015 и 2017 годах выходил на поле в составе молодежки. В первой части прошлого сезона отыграл 11 матчей. Зимой на правах аренды перебрался в астраханский «Волгарь», где и провел остаток сезона.

Муллин родился 5 января 1994 года в Москве. За свою карьеру выступал также за «Локомотив» (Москва), «Ротор» (Волгоград), «Сокол» (Саратов), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Тюмень».

Футболист перешел в «Рубин» в качестве свободного агента в июне прошлого года. Он подписал контракт с клубом на один год.

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Айрат Назипов