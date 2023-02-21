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Нападающий «Рубина» Камиль Муллин переходит в астраханский «Волгарь»

13:47, 21.02.2023
Нападающий «Рубина» Камиль Муллин переходит в астраханский «Волгарь»
Фото: ФК «Рубин»

Нападающий казанского «Рубина» Камиль Муллин переходит в астраханский «Волгарь», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист присоединится к астраханскому клубу на правах аренды до конца текущего сезона.

Накануне СМИ сообщили, что бывший футболист «Рубина» Эльмир Набиуллин может вернуться в казанский клуб. Утверждалось, что 27-летний защитник поможет «Рубину» во второй части сезона.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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