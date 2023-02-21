Нападающий «Рубина» Камиль Муллин переходит в астраханский «Волгарь»
Нападающий казанского «Рубина» Камиль Муллин переходит в астраханский «Волгарь», сообщает пресс-служба клуба.
Футболист присоединится к астраханскому клубу на правах аренды до конца текущего сезона.
Накануне СМИ сообщили, что бывший футболист «Рубина» Эльмир Набиуллин может вернуться в казанский клуб. Утверждалось, что 27-летний защитник поможет «Рубину» во второй части сезона.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым