Нападающий Камиль Муллин вернулся в «Рубин»

28-летний нападающий Камиль Муллин вернулся в ФК «Рубин». Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Футболист перешел в «Рубин» в качестве свободного агента. Контракт с ним подписан на год. Муллин уже выступал за клуб в 2014 году, в 2015 и 2017 годах — в составе молодежной сборной ФК.

Футболист родился 5 января 1994 года в Москве. Выступал также за «Локомотив» (Москва), «Ротор» (Волгоград), «Сокол» (Саратов), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Тюмень». В сезоне 2021/22 сыграл за «Ротор» 29 матчей, забил пять голов, сделал две голевые передачи.

13 июня стало известно, что бывший защитник «Краснодара» 34-летний Александр Мартынович перешел в «Рубин». Он подписал соглашение с клубом на два сезона.

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Дарья Акимова