Владимир Путин: «Свои программы продвижения местных марок должны быть у каждого региона»

Фото: скриншот realnoevremya.ru/Агентство стратегических инициатив

Президент России Владимир Путин считает, что у каждого региона должны быть свои программы продвижения местных марок, об этом он заявил на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив.

Российский лидер назвал такие программы важным направлением работы. Он убежден, что таким образом в городах начнется путь «локальных брендов к общероссийскому и мировому масштабу»:

— Смысл в том, чтобы не копировать, а идти на шаг впереди. Наши компании готовы к конкуренции, многие это уже доказали. Нам необходимо помочь российским производителям «раскрутиться», чтобы они были узнаваемы не только в России, но и в мире.

По словам президента, крупные зарубежные компании вытесняли российскую продукцию за счет агрессивной рекламы и нарушения правил Всемирной торговой организации (ВТО):

— Даже уход из нашей страны многие из них превратили в громкую пиар-акцию. Из-за санкций кратно увеличились возможности для отечественных компаний. В результате вся экономика двигается вперед: ВВП России в мае вырос на 5,4%. Это достойный показатель, — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин, выступая в июне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил: «С российского рынка никогда никого не выгоняли». По словам главы государства, иностранные компании, которые покинули российский рынок после начала специальной военной операции, освободили нишу под 2 трлн рублей. Отечественный бизнес теперь просит не допускать их возвращения, но Москва ни для кого не закрывает двери.



В феврале этого года президент пожелал «всего доброго» брендам, которые покидают отечественный рынок. Он обратил внимание, что, уходя с него, они терпят большие убытки.



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Маргарита Головатенко