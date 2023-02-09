Владимир Путин пожелал «всего доброго» брендам, ушедшим с российского рынка

Президент России Владимир Путин пожелал «всего доброго» брендам, которые покидают отечественный рынок. Он обратил внимание, что, уходя с него, они терпят большие убытки.

— Это их выбор. Это их решение. Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства. Дело даже не в деньгах иногда. Просто многие душу вкладывали, работали активно, но под давлением своих правительств вынуждены уходить, оставляя за собой в общем-то неплохое наследство, инфраструктуру оставляя производственную, подготовленный персонал. Наверное, кто-то думал, что у нас все это сразу рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит, — сказал глава государства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он обратил внимание, что российские предприниматели «подхватывают» предприятия или целые направления бизнеса, оставшиеся после ухода западных брендов, продолжают «весьма успешно» работу.

Напомним, многие зарубежные бренды покинули российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. По подсчетам ученых из университета Санкт-Галлена, решение уйти из России приняли менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7.



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Татьяна Демина