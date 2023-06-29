В начале июля в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +27 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в начале июля потеплеет максимум до +27 градусов, местами пройдут дожди с грозами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ночью в пятницу, 30 июня, в Татарстане ожидается от +12 до +17 градусов. Днем потеплеет до +24... +29°С, а в восточных районах — до +33°С. Местами возможны кратковременные дожди, днем и вечером в отдельных районах республики с грозами и усилениями ветра до 15—20 м/с.

Кратковременные дожди и грозы с сильным ветром в Татарстане ожидаются и в выходные, 1 и 2 июля. Ночью в субботу прогнозируется от +13 до +18 градусов, в воскресенье — от +11 до +16°С. Днем воздух прогреется до +22... +27°С.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кратковременный дождь, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ожидается и в начале следующей недели, 3 июля. Во вторник, 4 июля, осадки постепенно прекратятся. Днем ожидается от +25 до +30 градусов.

В полдень четверга, 29 июня, в Татарстане зафиксировали от +22 до +28 градусов. Дождей не наблюдается.

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Татьяна Демина