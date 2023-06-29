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Сегодня в Казани сегодня ожидается до +27 градусов

06:20, 29.06.2023
Сегодня в Казани сегодня ожидается до +27 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в четверг, 29 июня, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр по Татарстану.

Ветер южный, юго-западный 2—7 м/с, днем местами порывами до 10 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +23 до +27 градусов.

В целом по республике максимальная температура составит +28 градусов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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