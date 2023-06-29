В Татарстане в последний день июня потеплеет до +33 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в пятницу, 30 июня, ожидается от +24 до +29 градусов. В восточных районах воздух днем прогреется до +33°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

В ночь на 30 июня в Татарстане температуры составят от +12 до +17 градусов. В Казани ожидается от +15 до +17°С.

На пятницу прогнозируется переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Бугульминском и Бавлинском районах Татарстана днем и вечером 30 июня ожидается гроза и сильный юго-восточный ветер. Его порывы могут усиливаться до 15—20 м/с.

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Татьяна Демина