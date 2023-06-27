С 2024 года в России заработает программа долгосрочных сбережений

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработает в России с 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Программа предусматривает государственное софинансирование собственных взносов физлиц — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей.

— Использовать накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Внесенные средства будут застрахованы государством на сумму 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам, — рассказали в ЦБ.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Чтобы вступить в программу, нужно будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Уточняется, что россияне смогут копить деньги самостоятельно за счет добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности.

В апреле Минфин и Банк России направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений. Закон завершает работу по реформированию системы накоплений граждан, которая велась с 2016 года. Запустить программу с апреля 2023 года поручал президент РФ Владимир Путин. Цель документа — формирование дополнительного дохода россиян на будущее и создание финансовой «подушки безопасности». Известно, что Госдума приняла законопроект о ПДС во втором чтении.

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Айрат Назипов