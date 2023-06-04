Дмитрий Песков: России нужно довести СВО до конца

Россия должна довести до конца специальную военную операцию на Украине, этому нет альтернативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».



Он упомянул, что Запад хранит молчание касаемо обстрелов в Белгородской области со стороны ВСУ. Песков подчеркнул, что эти же страны «на протяжении многих лет не замечали бомбежек Донбасса» до проведения специальной военной операции.

Как считает Песков, сейчас они просто продолжают свою «гуттаперчевую линию»:

— Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы.

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к любым контактам для достижения целей страны иными средствами, чем СВО, но Запад пока не оставляет иного выхода.



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Маргарита Головатенко